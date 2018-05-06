مصرف الرشيد يعلن زيادة مبلغ سلفة الزواج للموظفين

2018/05/06 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم الاحد :" ان السلفة تمنح لموظفي الدوائر الحكومية التي قامت بتوطين رواتبها لدى مصرف الرشيد حصرا وبغض النظر ان كان الزواج للمرة الاولى او الثانية بشرط ان لايكون استلم سلفة زواج سابقة هو او زوجته ".انتهىد.م

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