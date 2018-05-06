مبادرة شبابية عراقية لنشر الوعي البيئي

2018/05/06 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحات خضراء على جدران مدينة السليمانية العراقية مبادرة أطلقها ونفذها ثلاثة من طلاب الفنون في محاولة لنشر الوعي البيئي وانتشرت في واحد من أهم شوارع المدينة ما يتيح إمكانية أوسع للتفاعل وإيصال الرسالة لأكبر شريحة من المواطنين مضمون الرسومات لا يتصل بالخضرة فقط بل كل سلوك من شأنه تخفيف الضغط على بيئة المدينة وعليه حملت إحدى اللوحات دعوة مفتوحة لاستخدام الدراجات الهوائية عوضا عن السيارة لم تخفي اللوحات أمر الغازات والانبعاثات الضارة فأفردت لها حيزا مقدرا المارة تفاعلوا مع المشروع وكثيرون منهم توقفوا وتجاذبوا أطراف الحديث مع الطلاب الثلاثة وهذا ما تتوخاه المبادرة أصلا فالحوار هو أول الطريق لرفع الوعي البيئي ليس في السليمانية فقط بل في مختلف مدن العالم ليس اللوحات غرافيتي التقليدية كتلك التي تشبه المدن في الغالب ولوحات تنبض بالحياة وتحث على المحافظة عليها

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