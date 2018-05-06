2018/05/06 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرشيد يعلن زيادة مبالغ سلف الزواج للموظفين

06/05/2018 10:27:00 AM | عدد القراءات : 16

واع / خاص

اعلن مصرف الرشيد، الأحد، عن زيادة مبلغ سلفة الزواج لتصبح عشرة ملايين دينار بدلا من خمسة ملايين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، نسخة منه، ان “السلفة تمنح لموظفي الدوائر الحكوميه التي قامت بتوطين رواتبها لدى مصرف الرشيد حصرا.

واضاف البيان، انه “لامانع ان كان الزواج للمرة الاولى او الثانية شرط ان لايكون استلم سلفة زواج سابقه هو او زوجته”.

ت:ح.ك

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