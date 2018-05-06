الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


واع / الرشيد يعلن زيادة مبالغ سلف الزواج للموظفين
2018/05/06 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الرشيد يعلن زيادة مبالغ سلف الزواج للموظفين

06/05/2018 10:27:00 AM | عدد القراءات : 16

واع / خاص

اعلن مصرف الرشيد، الأحد، عن زيادة مبلغ سلفة الزواج لتصبح عشرة ملايين دينار بدلا من خمسة ملايين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، نسخة منه، ان “السلفة تمنح لموظفي الدوائر الحكوميه التي قامت بتوطين رواتبها لدى مصرف الرشيد حصرا.

 واضاف البيان، انه “لامانع ان كان الزواج للمرة الاولى او الثانية شرط ان لايكون استلم سلفة زواج سابقه هو او زوجته”.

ت:ح.ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الرشيد يعلن زيادة مبالغ سلف الزواج للموظفين) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الرشيد يعلن زيادة مبالغ سلف الزواج للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).


كامل التفاصيل في: واع ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مصرف النهرين الاسلامي يطلق معاملات تمويلات المرابحات الاسلامية لعام 2018
⋙ ايران تمنع دخول مواطنيها الى العراق يومي السبت والاحد المقبلين
⋙ الاتحادية ترد دعوى الجبوري ضد العبادي بشأن نظام المراسم
⋙ المحكمة الاتحادية ترد دعوى الجبوري ضد العبادي بشأن نظام المراسم
⋙ العثور على أسلحة لداعش في الموصل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. سيول جارفة في دهوك ومصرع أربعة مدنيين
⋙ بالفيديو... نائب من "حزب الله" يوبخ معارضين له
⋙ بالصور.. العثور على حزام ناسف وبدالة إتصالات ووثائق خاصة لداعش بأيمن الموصل
الأكثر شيوعا