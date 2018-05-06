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العراق يشن
2018/05/06 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- شنت مقاتلات حربية عراقية اليوم الاحد غارات جوية على اهداف لتنظيم داعش داخل الاراضي السورية.

وجاءت هذه العملية بعدما تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بان قوات بلاده ستواصل ملاحقة داعش داخل العراق وخارجه.

وقال مكتب العبادي في بيان "ابطال القوة الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الارهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الاراضي السورية".

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وهذه ثالث عملية عراقية ضد تنظيم داعش داخل الاراضي السورية حيث شنت العملية الاولى في شباط فبراير 2017 فيما شنت الثانية في نيسان ابريل 2018.

ويتعرض تنظيم داعش في سوريا لغارات من طائرات حربية روسية وسورية وتركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأعلنت بغداد في كانون الأول ديسمبر الماضي الانتصار التام على تنظيم داعش، لكن التنظيم ما يزال يشكل تهديدات عبر الجيوب التي يسيطر عليها على طول الحدود مع سوريا، ومازال ينفذ اغتيالات وتفجيرات في العراق.

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