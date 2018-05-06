2018/05/06 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احداث دامية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة حاشدة في الطارمية استنكارا لصمت الحكومة تجاه " مجزرة داعش ") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة حاشدة في الطارمية استنكارا لصمت الحكومة تجاه " مجزرة داعش ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).