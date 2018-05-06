البرتقال اكثر الحمضيات انتاجا في العراق لعام 2018

2018/05/06 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، اليوم الاحد، أن البرتقال الاكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018، لافتا الى ان الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان.وذكر الجهاز خلال بيان، تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “البرتقال كان الاكثر انتاجا بين الحمضيات الاخرى حيث قدر انتاج البرتقال لعام 2018 بـ 72816 […]

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