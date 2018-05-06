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البرتقال اكثر الحمضيات انتاجا في العراق لعام 2018
2018/05/06 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، اليوم الاحد، أن البرتقال الاكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018، لافتا الى ان الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان.

  وذكر الجهاز خلال بيان، تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “البرتقال كان الاكثر انتاجا بين الحمضيات الاخرى حيث قدر انتاج البرتقال لعام 2018 بـ 72816 […]

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