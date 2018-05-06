2018/05/06 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، ان القوة الجوية العراقية وجهت ضربة جوية ضد “داعش” في سوريا.

وقال المكتب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “ابطال القوة الجوية العراقية وجهوا ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الارهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الاراضي السورية”.

واضاف المكتب ان “الضربة جاءت بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي”.

يذكر ان هذه هي الضربة الثاني التي توجهها القوات الجوية العراقية داخل الاراضي السورية بعد اقل من شهر، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 19 نيسان 2018، عن تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات “مميتة” ضد مواقع تنظيم “داعش” في سوريا.

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