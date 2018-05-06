شرطة النجف تلقي القبض على 5 متهمين

2018/05/06 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة لصوص أثناء عملية سرقة، واثنين من المطلوبين.وقالت المديرية في بيان صحفي، تلقته "الغد برس"، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الغري، القت القبض على ثلاثة سراق متلبسين بالجرم المشهود".

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وأضافت "كما تم القاء القبض على اثنين من المطلوبين للعدالة بمواد قانونية مختلفة".

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