2018/05/06 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات اللبنانية، إن صوته كان للعهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس اللبناني: صوتي كان للعهد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس اللبناني: صوتي كان للعهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).