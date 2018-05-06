الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الرئيس اللبناني: صوتي كان للعهد
2018/05/06 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات اللبنانية، إن صوته كان للعهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس اللبناني: صوتي كان للعهد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس اللبناني: صوتي كان للعهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مصرف النهرين الاسلامي يطلق معاملات تمويلات المرابحات الاسلامية لعام 2018
⋙ ايران تمنع دخول مواطنيها الى العراق يومي السبت والاحد المقبلين
⋙ الاتحادية ترد دعوى الجبوري ضد العبادي بشأن نظام المراسم
⋙ المحكمة الاتحادية ترد دعوى الجبوري ضد العبادي بشأن نظام المراسم
⋙ العثور على أسلحة لداعش في الموصل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. سيول جارفة في دهوك ومصرع أربعة مدنيين
⋙ بالفيديو... نائب من "حزب الله" يوبخ معارضين له
⋙ بالصور.. العثور على حزام ناسف وبدالة إتصالات ووثائق خاصة لداعش بأيمن الموصل
الأكثر شيوعا