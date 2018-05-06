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 العبادي  يصل الى البصرة
2018/05/06 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 العبادي  يصل الى البصرة

بغداد / سكاي برس:

وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، إلى محافظة البصرة، للترويج لحملته الانتخابية.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقته"سكاي برس" إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل، إلى محافظة البصرة”.

ولم يذكر البيان اسباب الزيارة، الا ان العبادي اجرى خلال الفترة الماضية سلسلة زيارات لعدد من المحافظات للترويج لحملته الانتخابية.

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