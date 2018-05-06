إحصائية لانتاج الحمضيات العراقية في 2018

2018/05/06 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، اليوم الاحد، معدل انتاج محاصيل الحمضيات في العراق خلال 2018.وذكر الجهاز خلال بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "البرتقال كان الاكثر انتاجا بين الحمضيات الاخرى حيث قدر انتاج البرتقال لعام 2018 بـ 72 ألفاً و816 طناً للموسم الشتوي للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 6.2% عن الموسم الماضي،" موضحا ان "انتاج الليمون الحامض بلغ 3710 أطنان بزيادة قدرت 4.1% عن الموسم الماضي".واضاف البيان ان "انتاج النارنج بلغ 17393 طن للموسم الشتوي 2018، بزيادة قدرت نسبتها 2.2% عن الموسم الماضي"، لافتا الى ان الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان ، اضافة الى عدم شمول محافظات كركوك والانبار وصلاح الدين بسبب الوضع الامني فيها".وأكد ان "انتاج الليمون الحلو لعام 2018 بلغ 721 طنا للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 1.7% عن الموسم الماضي"، مشيرا الى ان "انتاج محصول اللالنكي قدر بـ 2990 طنا للموسم الشتوي الحالي للمحافظات المشمولة بارتفاع قدر نسبته 0.9% عن الموسم الماضي".انتهى

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