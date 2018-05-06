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المحكمة الاتحادية ترد دعوى رفعها رئيس البرلمان ضد العبادي
2018/05/06 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الأحد 6 مايو 2018 | 10:47 صباحاً

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المحكمة الاتحادية ترد دعوى رفعها رئيس البرلمان ضد العبادي

المحكمة الاتحادية ترد دعوى رفعها رئيس البرلمان ضد العبادي

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