بالصور.. العثور على حزام ناسف وبدالة إتصالات ووثائق خاصة لداعش بأيمن الموصل

2018/05/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]عثرت شرطة نينوى، على مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة عثرت على حزام ناسف ورمانة يدوية هجومية مع 3 صواعق ورمانة يدوية دفاعية بدون صاعق وصاروخي قاذفة ضد الدروع وآخرين ضد الأشخاص وقنابر طائرة مسيرة وصمام أمان هاون وبدالة إتصالات من عشرة خطوط مع سجلات ووثائق خاصة باعصابات داعش الإرهابية".وأضاف انه "تم العثور على المواد في أحد مضافات داعش في منطقة الميدان في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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