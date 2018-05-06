ايران توقف ارسال الزوار الى العراق في يوم الانتخابات

2018/05/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة وكالة صدى الاعلام

اعلنت ممثلية الحج والزيارة الايرانية في العراق، اليوم الاحد، انها ستوقف ارسال قوافل الزوار الى العتبات المقدسة في يوم ادلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية واليوم الذي يليه.

وقال مدير مكتب الممثلية مرتضى حسيني، في تصريح نقلته وكالة انباء “فارس” الايرانية، انه سوف لن يتم ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق، في يوم الانتخابات الذي يصادف السبت المقبل 12 ايار واليوم الذي يليه.

واضاف “وفقا لمتابعات سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد اعلن المسؤولون العراقيون انه بدءا من الساعة الثانية عشرة مساء الليلة التي تسبق الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة مساء ليلة اليوم التالي للانتخابات، سيتم غلق جميع الطرق البرية والجوية، لذا سوف لن يتم ايفاد الزوار خلال هذين اليومين (12 و13 ايار)”.

واشار الى انه في “الانتخابات الماضية كانت الطرق البرية والجوية في العراق تغلق لثلاثة ايام، الا انهم اعلنوا بانه سيتم غلق الطرق ليومين فقط خلال هذه الانتخابات، حيث طلبنا من السفارة التدقيق في هذا الموضوع للتخطيط لايفاد الزوار بصورة مناسبة قبل او بعد الانتخابات”.

وذكر حسيني انه “خلال اقامة الانتخابات وبسبب غلق الطرق خلال اليومين المذكورين ستمكث قوافل الزيارة التي يصادف وجودها هناك في المدن المقدسة، ومن ثم تتحرك بعد فتح الطرق وفقا للبرنامج المحدد لها”.

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