2018/05/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاحد، الى اعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أعوام، اذ بقيت الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران.وتلقى سوق النفط دعما مع اقتراب انتهاء المهلة في الثاني عشر من أيار للإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط الى اعلى مستوى لها منذ اكثر من ثلاثة اعوام) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط الى اعلى مستوى لها منذ اكثر من ثلاثة اعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).