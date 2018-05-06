مسؤول:المال العام في ديالى للدعاية الانتخابية

2018/05/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 6 ماي 2018 - 10:51 ص

بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن قيام “جهات متنفذة” بانفاق اكثر من ملياري دينار من مال الدولة بمشاريع كـ”دعاية انتخابية”، فيما دعا الى سنّ قوانين تمنع المباشرة بأي مشاريع قبل الانتخابات.وقال رئيس مجلس المقدادية، (35 كم شمال شرقي ب‍عقوبة)، عدنان التميمي في حديث صحفي: إن “جهات متنفذة في ديالى لديها مناصب رفيعة في حكومة ديالى المحلية انفقت اكثر من ملياري دينار من مال الدولة في مشاريع اكساء وتبليط طرق استخدمت كدعاية انتخابية لانتخاب شخصيات محددة”.واضاف التميمي، أن “مال الدولة في ديالى جرى تسييسه للاسف وأصبح اداة لكسب اصوات الناخبين في انتخابات ايار الجاري”، مؤكدا أن “مجلس المقدادية، وهو اعلى جهة رقابية في القضاء، تفاجئ باقامة مشاريع خدمية في بعض مناطق القضاء دون علمه وكأنه غير موجود في الخارطة الادارية”.ودعا رئيس مجلس المقدادية الى “سنّ قوانين تمنع المباشرة بأي مشاريع قبيل اي انتخابات لانها سوف تستغل من قبل اطراف وجهات متنفذة لانها تملك ادوات الضغط والسلطة”.وكان العديد من مسؤولي ديالى وجهوا مؤخر انتقادات لقوى متنفذة لـ”استغلال نفوذها” من اجل كسب اصوات الناخبين.

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