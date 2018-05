2018/05/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتبدأ مئات الآلاف من الناخبين اللبنانيين الأحد، بالتوافد منذ الصباح الباكر، للمشاركة في الاقتراع، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات، وانطلقت العملية الانتخابية في 15 دائرة لانتخاب 128 نائبا.

وشهد المجلس المنتخب في العام 2009 تمديدا لثلاث مرات، بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن “الانتخابات انطلقت وسط أجواء هادئة، وتدابير أمنية مشددة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين، والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، على أن تقف الصناديق السابعة مساء”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق انتخابات البرلمان اللبناني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق انتخابات البرلمان اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).