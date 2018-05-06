الجعفري يصل الأردن في زيارة رسمية

2018/05/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..وصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت, اسيا الاخبارية, نسخة منه، ان “الجعفري وصل إلى العاصمة الأردنيَّة عمَّان في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيَّام”.وأضاف البيان أنه “من المُؤمَّل أن يُجري الدكتور الجعفريّ سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأردنيِّين […]

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