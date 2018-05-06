الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الجعفري يصل الأردن في زيارة رسمية
2018/05/06 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

وصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت, اسيا الاخبارية, نسخة منه، ان “الجعفري وصل إلى العاصمة الأردنيَّة عمَّان في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيَّام”.

وأضاف البيان أنه “من المُؤمَّل أن يُجري الدكتور الجعفريّ سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأردنيِّين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجعفري يصل الأردن في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجعفري يصل الأردن في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مصرف النهرين الاسلامي يطلق معاملات تمويلات المرابحات الاسلامية لعام 2018
⋙ ايران تمنع دخول مواطنيها الى العراق يومي السبت والاحد المقبلين
⋙ الاتحادية ترد دعوى الجبوري ضد العبادي بشأن نظام المراسم
⋙ المحكمة الاتحادية ترد دعوى الجبوري ضد العبادي بشأن نظام المراسم
⋙ العثور على أسلحة لداعش في الموصل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. سيول جارفة في دهوك ومصرع أربعة مدنيين
⋙ بالفيديو... نائب من "حزب الله" يوبخ معارضين له
⋙ بالصور.. العثور على حزام ناسف وبدالة إتصالات ووثائق خاصة لداعش بأيمن الموصل
الأكثر شيوعا