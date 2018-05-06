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انطلاق الانتخابات البلدية في تونس بعد غياب 7 سنوات
2018/05/06 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة – واع انطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

يشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة (دائرة انتخابية)، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا للانتخابات.

وينص الباب السابع من […]

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