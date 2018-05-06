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روحاني: أميركا ستندم ندما تاريخيا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي
2018/05/06 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني, اليوم الاحد, إن” الولايات المتحدة الأميركية ستندم ندما تاريخيا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي، مشددا على أن بلاده لن تتفاوض مطلقا حول قدراتها الصاروخية.

واكد روحاني خلال كلمة له في مدينة سيزوار إن “الولايات المتّحدة ستندم ندمًا تاريخيًّا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي […]

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