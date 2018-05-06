2018/05/06 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض تقرر فتح المتاجر وقت الصلاة وإنهاء الفصل بين الجنسين

6 مايو, 2018 | 11:30 ص - عدد القراءات: 31 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

شهدت السعودية قرارا جديدا مثيرا للجدل، بتراجع هيئة عن مبادرة جديدة تدعو إلى إنهاء إغلاق المتاجر وقت الصلاة، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن برنامج جودة الحياة 2020، لتحسين الحياة في السعودية، كان قد أشار إلى أن هاتين العادتين تتطلبان “تغييرا فوريا” من أجل زيادة مشاركة الناس في أنشطتها وتعزز ثقة المستثمرين، ولكن المقال تم حذفه بعد نشره الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أنها اطلعت على نسخة من الوثيقة التي أشارت إليها، ولكن نسخة مختلفة نشرت على موقع رسمي لم تشر إلى أن الفصل بين الجنسين أو إغلاق المتاجر من بين الإصلاحات المطلوبة، ولم يتم تحديد إطار زمني.

وقال لؤي بافقيه الرئيس التنفيذي للبرنامج لرويترز السبت: “نحن ننظر لجميع الأشياء التي تخص المواطن والمقيم، بما فيها الأشياء التي تخص جانب تحسين نمط الحياة، مثل دخول العوائل إلى الملاعب الرياضية وقيادة المرأة”.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية المحافظة تشهد انفتاحا ملحوظا، في ظل السياسات الجديدة التي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سواء الداخلية أو الخارجية.

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