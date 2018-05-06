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مقتل تلميذين بتفجير قرب مدرسة غرب الناصرية
2018/05/06 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ذي قارقتل تلميذان، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة قرب مدرسة ابتدائية غرب مدينة الناصرية.يذكر أن محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، (375 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، الا أنها تشهد حدوث خروق أمنية على فترات متباعدة.

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