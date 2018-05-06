قيادي كردي: الاحزاب العربية الكبيرة 'تهدد وترغب' الناخبين الاكراد في ديالى

2018/05/06 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف القيادي في تحالف العدالة والديمقراطية حسن جهاد، اليوم الاحد، ان المرشحين الاكراد لا يستطيعون الوصول الى بعض مناطق محافظة ديالى للترويج لانفسهم انتخابياً، مستبعدا حصول الاحزاب الكردية على مقعد في المحافظة.

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وقال جهاد في تصريح لـ"الغد برس"، ان "الاحزاب الكردية ليس لديها مقرات في كل من السعدية، وقره تبة، ومندلي، وجبارة في محافظة ديالى، على عكس القوائم الانتخابية العربية كالفتح والنصر وغيرهم، فلهم مقرات في هذه المناطق ويقومون بحملاتهم الانتخابية بكل حرية".واضاف إن "المرشحين الاكراد لا يستطيعون الذهاب الى هذه المناطق لتنظيم حملاتهم الدعائية".واشار جهاد الى ان "الوضع الانتخابي للاكراد في ديالى صعب جدا بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس عليهم من قبل القوائم العربية الكبيرة عن طريق الترهيب والترغيب على الناخبين الاكراد، وايضا بسبب عدم وجود قائمة موحدة للاحزاب الكردية في هذه المناطق".ولفت الى ان "هذه الانتخابات تختلف بالنسبة للاكراد كثيرا عن انتخابات 2014 التي حصلوا فيها على مقعدين في مجلس محافظة ديالى ومنصب نائب المحافظ، اما الان فمن الصعوبة الحصول على مقعد واحد في مجلس المحافظة".

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