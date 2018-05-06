صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

2018/05/06 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحل اليوم، الأحد، ليفربول ضيفا علي تشيلسي في إطار الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي ستجمعهم علي ملعب ستاموفرد بريدج.

مواجهة اليوم للريدز ستكون ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الريال بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري، ويقود ليفربول اليوم النجم المصرى محمد صلاح الذي يسعي الي تحقيق الفوز، من أجل الاستمرار فى النتائج الرائعة التى يحققها مع الريدز هذا الموسم بجانب رغبته فى الاستمرار في صدارة هدافي البريميرليج متفوقا عن هاري كين نجم توتنهام بأربعة اهداف.

و يأمل تشيلسي بقيادة انطونيو كونتي إلى الفوز بالمباراة علي حساب ليفربول للحفاظ على أماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 72 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على الرابع توتنهام هوتسبير، وبـ6 نقاط على الخامس تشيلسي، علما بأن السبيرز والبلوز لعبوا مباراة أقل من الريدز الذين خاضوا حتى الآن 36 لقاء.

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