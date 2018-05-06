ذي قار : صيد الصقور والحباري مخالفة بيئة

2018/05/06 | 12:10

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شبكة اخبار الناصرية:

أعلنت الشرطة البيئية في محافظة ذي قار اليوم ان صيد الصقور و طيور الحباري في المحافظة يعد مخالفة بيئية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية .

وقال مدير قسم الشرطة البيئية في المحافظة رشيد عبيد لشبكة أخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الشرطة البيئية في محافظة ذي قار اليوم ان صيد الصقور و طيور الحباري في المحافظة يعد مخالفة بيئية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية .وقال مدير قسم الشرطة البيئية في المحافظة رشيد عبيد لشبكة أخبار الناصرية ان التعرض لهذه الانواع من الطيور المهددة بالانقراض والنادرة الوجود يعد مخالفة بيئية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية .وأشار إلى ان الشرطة البيئية قامت مؤخرا وبالتعاون مع شرطة الجمارك بجولة تفتيشية في عمق بادية ذي قار بحثا عن اي مخالفات في هذا المجال.

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