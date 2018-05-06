تعرف على أبرز مباريات كرة القدم اليوم الأحد

2018/05/06 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ متابعة

يلتقي تشيلسي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب برشلونة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 6 ايار:

الدوري الإنجليزي

16:30 مانشستر سيتي × هيديرسفيلد

19:30 تشيلسي × ليفربول

19:30 آرسنال × بيرنلي

الدوري الإسباني

14:00 ملقا × ديبورتيفو ألافيس

18:15 أتلتيكو مدريد × إسبانيول

20:30 لاس بالماس × خيتافي

21:45 برشلونة × ريال مدريد

الدوري الإيطالي

14:30 أودينيزي × إنتر ميلان

17:00 نابولي × تورينو

22:45 كالياري × روما

الدوري الفرنسي

17:00 سانت إيتيان × بوردو

19:00 كان × موناكو

23:03 مارسيليا × نيس

KKK

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