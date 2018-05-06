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بالصورة : بدون تعليق ... لقطة نادرو لــ
2018/05/06 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة : بدون تعليق ... لقطة نادرو لــ"بلال الحبشي" في العراق!!!) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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