الماركا : لا أحد منهم يرغب في الخسارة

2018/05/06 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – بالرغم من أن مباراة الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد والتي ستقام في الجولة السادسة والثلاثين من الليجا ستكون غير تنافسية في ظل حسم البلوجرانا للقب الليجا إلا أن كلا الفريقين سيحاول تجنب الهزيمة .

فقد أشارت الماركا إلى رغبة برشلونة والريال في تحقيق الفوز في تلك المباراة لأهميته بسبب العلاقة التنافسية التي تربط الفريقين حتى مع عدم وجود منافسة حيث يتطلع كلًا منهما لإسقاط الأخر .

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