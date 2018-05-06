أليجري يشيد بكوستا الأب ويوجه أنظاره نحو ميلان

2018/05/06 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أشاد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، بجناحه دوجلاس كوستا بعدما ساعد الفريق على قلب النتيجة والفوز على بولونيا، ذاكرا أن السبب في بقائه احتياطيا هو وصول مولوده ليلة المباراة.

وقال أليجري في تصريحات لقناة "بريميوم": "كوستا لاعب يصنع الفارق، بالأمس زوجته أنجبت مولودا ولم ينم، لذا قررت أن أريحه".

وأتبع: "السكوديتو أمره لم يحسم بعد، لا يزال أمامنا ثلاثة نقاط يجب أن نحصدها، عانينا أمام بولونيا ولكن لحسن الحظ ردة فعلنا حضرت".



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وأردف: "نواجه ميلان الذي يقدم أشياء جيدة الأربعاء في نهائي الكأس ولكنه نهائي ونريد الفوز بالتأكيد".

وفاز يوفنتوس بنتيجة 3-1 على بولونيا مساء السبت بعدما كان متأخرا بهدف نظيف في الشوط الأول.





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