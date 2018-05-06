اختيار تشكيلة منتخبي الشباب والناشئة بالجودو للمنافسة اسيويا الثلاثاء المقبل

2018/05/06 | 12:15

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المعلومة / بغداد

تنطلق منافسات بطولة اسيا بالجودو لفئتي الناشئة والشباب وبمشاركة العراق الذي شكل منتخبين لغرض المنافسة يوم الثلاثاء القادم في لبنان.

وقال مراسل /المعلومة/، إن “العراق سيشارك في بطولة اسيا بالجودو مشيرا ان المنتخبين الشباب والناشئة اكملوا معسكرين تدريبيين داخليين الاول في محافظة كربلاء والثاني في العاصمة بغداد تحت اشراف المدربين احمد عبد العظيم وموسى حسين وظافر سالم وعلي عبد الخالق”.

واضاف ان “فترة اعداد اللاعبين في معسرهم التدريبي تم فيه اختيار الانسب فنيا وبدنيا لهذه البطولة”، مشيرا إلى انه “تم اختيار خمسة لاعبين لتمثيل العراق في فئة الناشئين وستة لاعبين في فئة الشباب”.

يشار إلى ان بطولة اسيا التي ستجري في لبنان ستنطلق من يوم الثلاثاء وتستمر لغاية الثالث عشر من الشهر الحالي.



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