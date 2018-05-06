ما هي أكثر الحمضيات انتاجاً في العراق لعام 2018؟

2018/05/06 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، اليوم الاحد، أن البرتقال يعدى الاكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018، مبيناً ان الاحصاء لم يشمل اقليم كوردستان.

وذكر الجهاز في بيان ورد لشفق نيوز ان "البرتقال كان الاكثر انتاجا بين الحمضيات الاخرى حيث قدر انتاج البرتقال لعام 2018 بـ 72816 طناً للموسم الشتوي للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 6.2% عن الموسم الماضي"، موضحا ان "انتاج الليمون حامض بلغ 3710 أطنان بزيادة قدرت 4.1% عن الموسم الماضي".

واضاف ان "انتاج النارنج بلغ 17393 طناً للموسم الشتوي 2018، بزيادة قدرت نسبتها 2.2% عن الموسم الماضي"، لافتا الى ان الاحصاء لم يشمل اقليم كوردستان ، اضافة الى عدم شمول محافظات كركوك والانبار وصلاح الدين بسبب الوضع الامني فيها".

واكد البيان ان "انتاج الليمون الحلو لعام 2018 بلغ 721 طناً للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 1.7% عن الموسم الماضي"، مشيرا الى ان "انتاج محصول اللالنكي قدر 2990 طناً للموسم الشتوي الحالي للمحافظات المشمولة بارتفاع قدر نسبته 0.9% عن الموسم الماضي".

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