تدريسية بجامعة المثنى تحصل على براءة اختراع في بحث ذي فائدة طبية

2018/05/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة حصلت التدريسية في كلية التربية الاساسية بجامعة المثنى، حبيبة خضير عبد السادة، على براءة اختراع عن بحثها المعنون (الأقتران الحيوي للهرمونات البروتينية السكرية مع الدقائق النانوية للحديد الممغنط بأستحداث رابط حامض الأزيلايك ).وقالت حبيبة، في تصريح صحفي ان ” في البدء تم تحضير المركبات النانوبة للحديد الممغنط بطريقة كيمياوية محورة […]

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