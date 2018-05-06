الرئيس الإيراني : لو أرادت امريكا الخروج من الاتفاق النووي فستندم ندما تاريخيا

2018/05/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ان ايران لن تتفاوض مع احد حول قدراتها الدفاعية ، مشدداً على أن الإيرانيين سيقومون بإنتاج كل ما يحتاجونه من السلاح للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف الرئيس روحاني في كلمة أمام حشد غفير من اهالي مدينة سبزوار التابعة لمحافظة خراسان التي يزورها حاليا ، أضاف ان اميركا لا تستطيع ان تفعل شيئا في مواجهة الشعب الايراني ، مؤكدا ان اميركا اثارت الفتن ضد الشعب الايراني على مدى الاعوام الاربعين الماضية الا انها لم تفلح امام عظمة النظام الإيراني والشعب الإيراني وهي ترتكب الخطأ هذه المرة ايضا في الطريق الذي تسلكه بشان الاتفاق النووي ، ولو ارادت الخروج منه فستندم ندما تاريخيا على ذلك.وبين الرئيس الإيراني ان بلاده تتباحث مع العالم من اجل ارساء الامن في المنطقة لكنها تكافح الارهاب اينما كان في المنطقة وقال "اننا سوف لن نسمح بصنع داعش اخر في المنطقة". انتهىم .



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