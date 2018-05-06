المخرج التونسي حافظ خليفة :ستكون كربلاء عاصمة فنية

2018/05/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن فعاليات مهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح في نسخته التجريبية الاولى الذي تقيمه(شعبة المسرح المعاصر)التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، للفترة من (3-7)من شهر ايار الحالي.عرضت في الفترة المسائية لليوم الثالث من المهرجان (مسرحية أسرار العشق) للمخرج حافظ خليفة من تونس الذي اشاد بمبادرات العتبة الحسينية الثقافية و رعايتها للمهرجانات السينمائية والمسرحية بكل حرية.

وقال "بعد زيارتي لكربلاء لأكثر من مرة وتعرفي على اعمال العتبة الحسينية ايقنت ان هذه المؤسسة تجاوزت المفهوم الديني بل اصبحت في خدمة الانسانية بكل جنسياتها وطوائفها".

واشارالى ان التجربة المسرحية العراقية لها دور الرائد في المنطقة العربية لما لها من عراقة تأريخيه وحصول الاعمال العراقية لجوائز عالمية كما حصل مهرجان ايام قرطاج 2017 في تونس بعد ما حصد جائزة افضل اخراج لعمل عراقي.

كما قال ايضاً "انا متأكد ان كربلاء ستكون عاصمة فنية مهمة جدا في ظل هذا التصحر في المنطقة"

يذكر ان عرض مسرحية اسرار العشق شهد حضورا كبيرا امتلئت به قاعة العرضوتفاعل بشكل ملفت.

يذكر ان المهرجان المنعقد في كربلاء شاركت فيه اعمال مسرحية عديدة منها (مسرحية العريش للمخرج يوسف البلوشي من سلطنة عمان)و(مسرحية أسرار العشق للمخرج حافظ خليفة من تونس)و(مسرحية شكسبير ملكا للمخرج لؤي شانا من سوريا)و(مسرحية رحلة السندباد ومسرحية أصوات من هناك من العراق) وعدد آخر من الفرق العراقية، كما ضيف المهرجان عدد من الفنانين والنقاد من الوطن العربي منهمد.محمود سعيد من مصر، ود.عجاج سليم من سوريا.

اسامة الخفاجي/كربلاء

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