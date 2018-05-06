2018/05/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مضاعفة أعداد المراقبين المحليين والدوليين في الانتخابات المقبلة.

واكدت المفوضية في بيان أن المراقبين سيكون لهم دور كبير جداً وخصوصاً التابعين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بوصفها ركائز أساسية لضمان نزاهة الانتخابات، مبينة أن الإجراءات المتخذة من شأنها تحصين محطات الاقتراع بنحو لا يغير إرادة الناخب.

واشار البيان الى أن المفوضية اتخذت اجراءات حقيقية تضمن نزاهة الانتخابات كون الجانب الالكتروني شمل ايضا سجل الناخبين، وصولا إلى العد والفرز الالكتروني وتسريع ظهور النتائج.

وبينت المفوضية انها خاطبت منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية، والسفارات المعتمدة لدى في العراق، من أجل ارسال مراقبين في يوم الاقتراع.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: ضاعفنا عدد المراقبين لضمان نزاهة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: ضاعفنا عدد المراقبين لضمان نزاهة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).