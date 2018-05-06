2018/05/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعادة تشييد جسر في ذي قار أطاحت به الامطار والرياح العاتية

06/05/2018 12:17:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / ذي قار

اعلنت الإدارة المحلية لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن إعادة بناء جسر تسببت الامطار الغزيرة بانهياره مؤخرا.

وقال قائممقام القضاء ستار الجابري في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، ان "مديرية بلدية سوق الشيوخ تمكنت من إعادة بناء جسر الدوب الذي أنهار بسبب العاصفة المطرية الترابية التي ضربت القضاء الأسبوع الماضي".

وبين أن "عملية إعادة وإصلاح الجسر كانت بالجهود الذاتية".

وأوضح أن "كوادر البلدية أعادت بناء الجسر المنهار بمدة 7 ايام"، مؤكدا أن "الأضرار الأخرى التي تسببت بها العاصفة المطرية الترابية تم إصلاحها جميعا وخاصة الشبكة الكهربائية".

ت:ح.ك

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