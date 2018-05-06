2018/05/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ذكرت الشرطة المحلية الاثنين أن تلميذتين قتلتا بعدما انفجرت قنبلة من مخلفات الحروب السابقة في منطقة تقع بمدينة الناصرية.

وقالت الشرطة بحسب ما اورده موقع شبكة اخبار الناصرية إن القنبلة انفجرت في منطقة زراعية على الطريق المؤدي الى جامعة ذي قار في الناصرية.

ونسب الموقع الالكتروني لمصدر في الشرطة قوله إن الانفجار أودى بحياة تلميذتين من مدرسة ابتدائية قريبة من الانفجار العرضي.

وسبق أن قتل وأصيب الكثير من الاشخاص بفعل انفجارات مماثلة.

ورفعت السلطات المحلية في جنوب العراق الالاف من القطع الحربية من مخلفات الحروب السابقة وذلك على مدى السنوات الماضية.



ولا تزال هناك مناطق لم تمشط بعد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيلتان بانفجار في الناصرية) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيلتان بانفجار في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).