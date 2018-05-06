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مصدر في المالية لـ«الاقتصاد نيوز»: 1.2 تريليون دينار رواتب موظفي الشركات العامة سنويا
2018/05/06 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال مصدر في وزارة المالية، لـ"الاقتصاد نيوز"، إنها تنفق سنويا مبلغ 1.2 تريليون دينار رواتب لموظفي الشركات العامة من بينها شركات وزارة النفط.

ويبلغ عدد العاملين في الشركات العامة أكثر من 500 ألف شخص، وتتوزع الشركات على عدة وزارات من بينها الصناعة والنفط.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن موظفي الشركات العامة يتقاضون سنويا 1.2 تريليون دينار من بينها شركات وزارة النفط، مضيفا أن الثروة النفطية تمنح كرواتب اليوم لموظفي الدولة.

وتابع أن الثروة النفطية يجب أن تذهب للمشاريع الاستراتيجية مثل إنشاء السدود والمعامل وغيرها.

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