2018/05/06 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 6 ماي 2018 - 12:20 م

أربيل/ شبكة أخبار العراق- ردت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الاحد، على تصريح سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والذي اعتبر ان من يمارس ضغوطاً على مواطني إقليم كردستان، بهدف انتخاب جهات معنية سيتعرض للمسائلة القانونية.ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن نجيب، قولها إنه “ليس من حق الحديثي توجيه الاتهامات بهذه الطريقة من دون دليل، خصوصاً أنه متحدث باسم الحكومة، وليس منافساً في السباق الانتخابي في كردستان”.وأكدت: انه “لا توجد أي ضغوط على الناخبين في الإقليم مع وجود نظام العد الإلكتروني والتصويت السري، وذلك كفيل برد الاتهامات من أي جهة، كما أننا أمام أسبوع كامل للذهاب إلى الانتخاب، فكيف حدثت عملية الضغط على الناخبين”.ورأت نجيب أن “وجود قائمة انتخابية لرئيس الوزراء حيدر العبادي في محافظات الإقليم تؤكد عدم وجود ضغوط، ومساحة التسامح التي يتمتع بها الإقليم”، مضيفة انه “لو كان الحزب الديمقراطي يضغط على الناخبين بهدف الحصول على أصوات الناخبين، لحصدنا جميع الأصوات”.وحول الاتهامات التي توجهها بعض القوى الكردية المعارضة للحزب الديمقراطي بشأن الضغط على الناخبين، لفتت إلى أن “مشكلة المعارضة الكردية أنها تركز على استراتيجية مهاجمة الحزب الديمقراطي بدلاً عن تقديم برامج انتخابية واقعية تخدم الإقليم ومواطنيه”.وكان سعد الحديثي قال امس السبت: “تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة، وتخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، وذلك لإرغامهم على التصويت باتجاه معين”.وأكد أن “هذه الإجراءات إن صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين، وأن القائمين عليها سيتعرضون للمساءلة القانونية.



فواجب أجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية وسرية اقتراع الناخبين”، داعياً المواطنين في الإقليم إلى “عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات، وأننا سنقف معهم، ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجيب:حزب بارزاني لايمارس ضغوطا انتخابية على الأكراد) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجيب:حزب بارزاني لايمارس ضغوطا انتخابية على الأكراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).