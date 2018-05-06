2018/05/06 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، عن وجود صفقة سياسية تقودها السعودية لايصال “دواعش السياسة” إلى مجلس النواب الجديد، محملة مجلس النواب ومفوضية الانتخابات مسؤولية السماح لبعض المرشحين بالترشح.

وقالت نعمة في تصريح لـ/المعلومة/، إن ائتلافها “يستغرب من ترشح شخصيات مثل رعد السليمان وعمر الجمال وغيرهم ممن كانوا يحرضون على قتل الشعب للانتخابات المقبلة في ظل الصمت البرلماني والحكومي”، كاشفة عن “صفقة سياسية تقودها السعودية بمشاركة بعض الدول (لم تسمها) بالوقوف وراء ذلك”.

وحذرت من أن “صعود هولاء إلى قبة البرلمان سيشكل خطرا على العملية السياسية”، مطالبة مجلس النواب والقضاء ومفوضية الانتخابات بـ”توضيح الحقائق في كيفية السماح لرعد سليمان وغيره بالترشح للانتخابات البرلمانية”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تكشف عن صفقة تقودها السعودية لإيصال “دواعش السياسة” إلى البرلمان الجديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تكشف عن صفقة تقودها السعودية لإيصال “دواعش السياسة” إلى البرلمان الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).