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العبادي يتفقد مشروع مجاري منطقة القبلة في محافظة البصرة
2018/05/06 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد ـ واع اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاحد، على اهمية زيادة العمل في مشروع منطقة القبلة بغية تحقيق الاستفادة القصوى منه.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان “العبادي تفقد مشروع مجاري منطقة القبلة في محافظة البصرة”.

واشار الى “اهمية زيادة وتيرة العمل في هذا المشروع الحيوي […]

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