خبير اقتصادي يدعو إلى الاعتماد على النفس في إعادة اعمار المناطق المحررة

2018/05/06 | 13:35

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المعلومة/بغداد..

دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، الأحد، إلى ضرورة الاعتماد على النفس في اعادة اعمار المناطق المحررة والمتضررة من الارهاب، مشيرا إلى أن الكثير من الدول لم تفق بالتزاماتها وتعهداتها المالية في مؤتمر الكويت.

وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق غادر، اليوم، إلى الكويت لمناقشة مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق الذي عقد في شهر شباط الماضي وما تمخض عنه من نتائج ومقررات”.

وأضاف أن “هناك خطوات اخرى ستلي زيارة العلاق الى الكويت”، مشيرا إلى أن “الكثير من الدول لم تفق بالتزاماتها وتعهداتها المالية في مؤتمر الكويت، لذا ينبغي الاعتماد على النفس في قضية اعادة الاعمار”.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” كشفت في وقت سابق عن “تماطل” السعودية والإمارات في الإيفاء بتعهداتها المالية السابقة للعراق خلال مؤتمر الكويت، عازياً السبب إلى ترقب السعودية ما ستسفر عنه الانتخابات التي ستجرى في 12 أيار الحالي، والشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة.



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