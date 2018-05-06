تأجيل دعوى تصدير كردستان النفط مباشرة الى الثالث من الشهر المقبل

2018/05/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز / بغداد أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، تأجيل دعوى الطعن بتصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من الإقليم مباشرة إلى يوم الثالث من حزيران المقبل.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح تابعته “الرشيد نيوز”، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، ونظرت طلب المدعي وزير النفط […]

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