2018/05/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعرض 176 فرصة استثمارية على شركة سعودية

بغداد/...



كشفت وزارة الصناعة، الاحد، عن طرح 176 فرصة استثمارية على شركة سابك السعودية من اجل استثمارها، مبينا ان اجتماع قريب سيعقد في العراق للمجلس التنسيقي السعودي-العراقي.

وقال مدير اعلام وزارة الصناعة عبد الواحد الشمري لـ"عين العراق نيوز" ان "شركة سابك السعودية قامت بجولة مباحثات في وزارة الصناعة مع الوزير مع شياع السوداني واجتماع اخر في وزارة النفط مع وزير النفط جبار اللعيبي وتمت مناقشة كثير من المواضيع التي يمكن ان تستفاد منها شركة سابك في العراق" مبينا ان "خلال الاجتماع، تم طرح 176 فرصة استثمارية من قبل وزارة الصناعة على شركة سابك السعودية".

وتابع ان "شركة سابك توجهت بعدها الى محافظة البصرة من اجل الاطلاع على شركات وزارة الصناعة والمعادن في المحافظة، لافتا الى ان اجتماع سيعقد قريبا في العراق للمجلس التنسيقي السعودي العراقي من اجل طرح الاستثمارات التي ترغب فيها شركة سابك".

واضاف المتحدث باسم وزارة الصناعة، ان "كثير من المشاريع سيتم طرحها ايضا خلال اجتماع المجلس التنسيقي".انتهى3

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