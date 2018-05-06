العراق والأردن يؤكدان على الحل السياسي للأزمة السورية

2018/05/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 6 ماي 2018 - 1:35 م

عمان/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أنه اتفق مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري على التحرك لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مع الجعفري في عمان، ان”القضية السورية تهم الجانبين العراقي والأردن وانه اتفق مع الجعفري على التحرك لإيجاد حل سياسي لها”.من جانبه اشار الجعفري الى، ان”ما جرى في الأزمة السورية هو تغييب لإرادة الشعب، وما يهمنا هو الشعب وليس الشخص”.وأكد الجعفري على”حرص العراق على اعادة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية”.

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