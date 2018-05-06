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شاهد... آلاف الدولارات على الطريق دون رقيب
2018/05/06 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعية يظهر تطاير آلاف الدولارات على الطريق السريع بمدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية.

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