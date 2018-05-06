2018/05/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعية يظهر تطاير آلاف الدولارات على الطريق السريع بمدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... آلاف الدولارات على الطريق دون رقيب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... آلاف الدولارات على الطريق دون رقيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).