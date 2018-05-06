2018/05/06 | 13:40

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ايران تقرر "منع" ارسال مواطنيها الى المراقد الدينية في الـ"عراق"

متابعة/ سكاي برس

قررت السلطات الإيرانية، اليوم ، منع ارسال زوارها الى المراقد الدينية في العراق لمدة يومين بسبب الانتخابات البرلمانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مدير مكتب ممثلية الحج والزيارة الإيرانية في العراق، مرتضى حسيني قوله، انه "لن يتم ايفاد الزوار خلال يوم السبت المقبل واليوم الذي يليه بسبب الانتخابات البرلمانية العراقية".

وأضاف ان "الطرق البرية والجوية في العراق كانت تغلق في الانتخابات السابقة لثلاثة ايام إلا ان المسؤولين العراقيين أعلنوا بأنه سيتم غلق الطرق ليومين فقط خلال هذه الانتخابات".



وأضاف حسيني، انه "طلبنا من السفارة التدقيق في هذا الموضوع للتخطيط لإيفاد الزوار بصورة مناسبة قبل او بعد الانتخابات".



وأوضح بأنه "خلال اقامة الانتخابات وبسبب غلق الطرق خلال اليومين المذكورين ستمكث قوافل الزيارة التي يصادف وجودها هناك في المدن المقدسة، ومن ثم تتحرك بعد فتح الطرق وفقا للبرنامج المحدد لها".

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