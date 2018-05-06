الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


البنك المركزي يكشف عن قيام مسؤول في مصرف اسلامي بتقديم شهادة مزورة
2018/05/06 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحذر البنك المركزي العراقي، الاحد، المصارف وشركات التحويل المالي من تقديم وثائق مزورة، كاشفا عن تقديم مسؤول في مصرف اسلامي شهادة مزورة.واضاف البنك انه "تم الزام جميع المؤسسات المالية بتاشير الذي يشغل منصب مراقب امتثال في مصرف الانصاري الاسلامي وعدم السماح بشغل اية وظيفة لتقديمه وثيقة مزورة الى البنك بعد ورود الاجابات الرسمية التي تؤكد عدم صحتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يكشف عن قيام مسؤول في مصرف اسلامي بتقديم شهادة مزورة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يكشف عن قيام مسؤول في مصرف اسلامي بتقديم شهادة مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ واصل الإيمان ولا تستسلم - ابق قويا من أجلنا يا فيرجسون
⋙ راموس على أعتاب معادلة بيري
⋙ بارزاني يتفقد الأسر المتضررة من فيضان دهوك ويوجه بتعويضهم
⋙ مرشحة عن قائمة العبادي في اربيل تكشف اسباب انسحابها
⋙ أيام كربلاء خطوة نحو صناعة مسرحية واعدة
بالفيديو والصور
⋙ حكم الفيديو يرتكب خطأ فادحاً في الدوري الأسترالي
⋙ بالفيديو-"جوجل" تحول مشاهدة الأفلام عبر الهاتف لـ"واقع افتراضي"
⋙ بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مجاري القبلة في البصرة
الأكثر شيوعا