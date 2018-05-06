2018/05/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحذر البنك المركزي العراقي، الاحد، المصارف وشركات التحويل المالي من تقديم وثائق مزورة، كاشفا عن تقديم مسؤول في مصرف اسلامي شهادة مزورة.واضاف البنك انه "تم الزام جميع المؤسسات المالية بتاشير الذي يشغل منصب مراقب امتثال في مصرف الانصاري الاسلامي وعدم السماح بشغل اية وظيفة لتقديمه وثيقة مزورة الى البنك بعد ورود الاجابات الرسمية التي تؤكد عدم صحتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يكشف عن قيام مسؤول في مصرف اسلامي بتقديم شهادة مزورة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يكشف عن قيام مسؤول في مصرف اسلامي بتقديم شهادة مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).