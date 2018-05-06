العدل تعلن عدد المفرج عنهم في نيسان بينهم نساء ومشمولين بالعفو

2018/05/06 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر نيسان الماضي.وقال اعلام الوزارة في بيان تلتق وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ [676] نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم [184] مشمولاً بالعفو العام، و[54] من النساء و[622] من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".وأكد ان "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".ولفت الى ان "عدد المطلق سراحهم بقرار العفو العام قد بلغ [7537] نزيلاً منذ شهر تشرين الثاني 2017 الى 30 نيسان الماضي".

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