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روحاني: الخطط جاهزة لمواجهة أي قرار من ترامب بشأن الاتفاق النووي
2018/05/06 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن إيران أعدت خططا لمواجهة أي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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