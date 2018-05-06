روحاني: الخطط جاهزة لمواجهة أي قرار من ترامب بشأن الاتفاق النووي

2018/05/06 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن إيران أعدت خططا لمواجهة أي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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